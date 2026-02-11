Εκπρόσωπος της ICE γνωστοποίησε ότι η αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης θα έχει ρόλο-κλειδί στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την ώρα που οι αντιδράσεις για τις πρακτικές της ICE είναι μεγάλες εντός και εκτός των ΗΠΑ, εκπρόσωπός της γνωστοποίησε πως η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής της χώρας αναμένεται να έχει ρόλο-κλειδί στα ζητήματα ασφαλείας στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως αναφέρουν οι Times, ο προσωρινός διευθυντής της υπηρεσίας, Τοντ Λάιονς, απάντησε σε σχετική ερώτηση βουλευτή των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων λέγοντας ότι «η ICE και συγκεκριμένα το Τμήμα Ερευνών Εσωτερικής Ασφαλείας, θα έχει ρόλο-κλειδί στον συνολικό τομέα της ασφάλειας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε τη διοργάνωση και την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των επισκεπτών». Ακολούθως, υπήρξε νέα ερώτηση αναφορικά με «λανθασμένες συλλήψεις, που δύνανται να βλάψουν την όλη διαδικασία», με τον Λάιονς να αποκρίνεται ότι «είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι όποιος έρθει στις εγκαταστάσεις θα ζήσει ένα ασφαλές τουρνουά».

Η δράση της ICE υπό την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο της κοινής γνώμης, με οκτώ ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεών της μόνο μέσα στο 2026.