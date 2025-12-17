Η Νιγηρία κατήγγειλε στη FIFA το Κονγκό για χρήση παικτών χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στον μεταξύ τους αγώνα κι ευελπιστεί να πάρει τη θέση του στα διεθνή play-offs του Μουντιάλ.

Το τελευταίο της «χαρτί» για να συμμετέχει στα διεθνή play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να διατηρήσει ζωντανό το όνειρο της συμμετοχής στο Μουντιάλ παίζει η Νιγηρία. Αν και αποκλείστηκαν στα πέναλτι από το Κονγκό που πήρε με τη σειρά του το εισιτήριο για τα διεθνή play-offs, οι Super Eagles καταγγέλλουν τους αντιπάλους τους για τη χρήση έως και εννέα ποδοσφαιριστών που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα!

Με αυτό τον τρόπο οι Νιγηριανοί ευελπιστούν πως η FIFA θα αποκλείσει το Κονγκό και θα πάρουν τη θέση του στο μίνι τουρνουά, από το οποίο θα προκύψουν τρία εισιτήρια με προορισμό τις ΗΠΑ, τον Μεξικό και τον Καναδά. Όπως υποστηρίζει μέλος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νιγηρίας, πολλοί παίκτες του Κονγκό κατέχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια, όμως η διπλή υπηκοότητα απαγορεύεται από τη νομοθεσία της αφρικανικής χώρας.

«Οι κανόνες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ορίζουν ότι δεν επιτρέπεται η διπλή υπηκοότητα. Πολλοί από αυτούς έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια, κάποιοι από τη Γαλλία και άλλοι από την Ολλανδία. Οι κανόνες είναι απολύτως σαφείς. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε καταθέσει την ένστασή μας στη FIFA. Υπάρχουν παίκτες που απέκτησαν την υπηκοότητά τους σε λιγότερο από τρεις μήνες. Αυτό, για εμάς, αποτελεί παραβίαση των κανονισμών. Γι’ αυτό πήραμε αυτή την απόφαση» εξήγησε.

Οι κατηγορίες των Νιγηριανών έχουν πάρει επίσημη μορφή μέσω επιστολής προς τη FIFA, η οποία θε εξετάσει την καταγγελία και θα προβεί σε οριστική απόφαση εν ευθέτω χρόνω.