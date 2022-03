Εντονες αποδοκιμασίες γνώρισε ο Τιερί Ανρί στην αναμέτρηση της εθνικής Βελγίου με την Ιρλανδία.

Στις 18 Νοεμβρίου του 2009 ο Τιερί Ανρί έγινε ένα από τα πιο μισητά πρόσωπα για τους ποδοσφαιρόφιλους στην Ιρλανδία, καθώς ο φορ των «τρικολόρ» έδωσε ασίστ με το χέρι στον Γουίλιαμ Γκαλάς, για το γκολ της πρόκρισης στην παράταση στο πλαίσιο των μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ν. Αφρικής.

Μετά από 12,5 περίπου χρόνια, οι Ιρλανδοί δεν έχουν ξεχάσει ακόμα την πίκρα που τους... κέρασε ο Ανρί, γι' αυτό και στο φιλικό της εθνικής τους ομάδας με το Βέλγιο, γιούχαραν τον παλαίμαχο επιθετικό, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει χρέη βοηθού προπονητή στο Βέλγιο.

A warm welcome to Dublin for Thierry Henry… pic.twitter.com/HAm2UwMKWO