Την ώρα που μιλούσε στην κάμερα, ο Κρίστιαν Έρικσεν δέχθηκε ένα κέρμα από κάποιους οπαδούς, οι οποίοι προσπάθησαν να τον τραυματίσουν.

Η Ολλανδία του Λουίς φαν Χάαλ μπορεί να επικράτησε με 4-2 της Δανίας, ωστόσο ο Κρίστιαν Έρικσεν ήταν αυτός ο οποίος συγκέντρωσε τα φώτα πάνω του, καθώς 287 μέρες μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη φόρεσε ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο και σκόραρε μέσα σε μόλις δύο λεπτά.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο 30χρονος μεσοεπιθετικός της Μπρέντφορντ κλήθηκε να μιλήσει για την επιστροφή του στην εθνική Δανίας αλλά και για τα συναισθήματά του. Ωστόσο, κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί θεώρησαν σωστό να πετάξουν ένα κέρμα την ώρα που ο Έρικσεν έκανε δηλώσεις.

Παρ' όλα αυτά δεν πέτυχαν τον σκοπό τους, καθώς το κέρμα βρήκε ελάχιστα το χέρι του Έρικσεν, ο οποίος συνέχισε ανενόχλητος να μιλάει στην κάμερα.

Some fan threw a coin at Christian Eriksen during his post-match interview.🤦‍♂️#ForDanmark #NEDDEN pic.twitter.com/y2xJrpLdl0