Η Ελβετία έβαλε το... λιθαράκι της για τον αποκλεισμό της Ιταλίας από το Μουντιάλ και ορισμένοι φίλοι της βρήκαν την ευκαιρία να πικάρουν τους Ατζούρι με τον πιο ευφάνταστο τρόπο.

Η Ιταλία έπεσε θύμα έκπληξης στα μπαράζ, αφού ηττήθηκε 1-0 από την Βόρεια Μακεδονία και έμεινε εκτός Μουντιάλ για δεύτερη διαδοχική φορά!

Λίγες μέρες μετά τον ιστορικό αποκλεισμό, ορισμένοι φίλοι της Ελβετίας δεν ξέχασαν τις πρόσφατες «μάχες» της εθνικής τους με τους Ατζούρι στο Euro και στον προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αποφάσισαν να τους... τρολάρουν με τον πιο ευφάνταστο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης απέναντι στην Αγγλία, οι Ελβετοί σήκωσαν banner που παρουσίαζε το αποτέλεσμα της αναζήτησης «Ιταλία Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ του 2022», με τη Google ωστόσο να αντικαθιστά τους αποκλεισμένους Ιταλούς με την... Ελβετία.

Switzerland fans really went there 😬 pic.twitter.com/vJPvXHwTxA