Ο Λουίς Φαν Χάαλ δεν «μάσησε» τα λόγια του σε ερώτηση για το επερχόμενο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στο Κατάρ, κατηγορώντας ευθέως τη FIFA πως ενδιαφέρεται μόνο για τα εμπορικά της συμφέροντα.

Ξέσπασμα άνευ προηγουμένου από τον Λουίς Φαν Χάαλ κατά της FIFA. Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ολλανδίας μίλησε με σκληρά λόγια για την επιλογή της παγκόσμιας συνομοσπονδίας να αναθέσει το Μουντιάλ στο Κατάρ και δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει... γαλλικά για να χαρακτηρίσει το πρόσχημα της FIFA περί ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στα αραβικά κράτη, τονίζοντας ότι το μοναδικό που την ενδιαφέρει είναι τα χρήματα.

Συγκεκριμένα, ο εκλέκτορας των Οράνιε δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Είναι γελοίο ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται στο Κατάρ. Η FIFA λέει ότι θέλει να ‘’ αναπτύξει το ποδόσφαιρο στο Κατάρ’’. Ε λοιπόν, αυτά είναι μα@@@@@. Το κάνει μόνο για τα λεφτά και τα εμπορικά της συμφέροντα. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία για τη FIFA»

Θυμίζεται ότι η εθνική Ολλανδίας έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στην τελική φάση μέσω των προκριματικών.

