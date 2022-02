Δημοσκόπηση της Fifpro έδωσε φωνή στους πρωταγωνιστές για να καταθέσουν τη δική τους άποψη πάνω στο θέμα της διεξαγωγής Μουντιάλ ανά διετία, με το 75% να κατακεραυνώνει το πρότζεκτ που εκπονείται από τη FIFA!

H FIFA το επικοινωνεί με κάθε ευκαιρία, όμως ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αντιδρά! Τα σχέδια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας περί διεξαγωγής Μουντιάλ ανά δυο χρόνια έχουν συναντήσει πολλά εμπόδια και το τελευταίο «χτύπημα» ήρθε μέσω των ίδιων των πρωταγωνιστών.

Σε δημοσκόπηση που οργάνωσε η Fifpro (Παγκόσμια Ένωση Παικτών), ποδοσφαιριστές από όλα τα μέρη της Γης ένωσαν τη φωνή τους και κραύγασαν ένα βροντερό «όχι» για τα μεταρρυθμιστικά πλάνα της FIFA, με το 75% να δηλώνει αντίθετο με την ριζοσπαστική ιδέα που προωθείται από τα κεντρικά της Ζυρίχης.

Συγκεκριμένα, η Fifpro πήρε συνέντευξη από 1000 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, με το το 77% των Ευρωπαίων και Ασιατών παικτών na προτιμούν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο κάθε τέσσερα χρόνια, έναντι 63% για παίκτες από την αμερικανική ήπειρο.

Πιο διχασμένα πάντως είναι τα πράγματα στην αφρικανική ήπειρο, καθώς μόλις το 49% τάχθηκε κατά των σχεδίων της FIFA, με το υπόλοιπο ποσοστό να εμφανίζεται θετικό στο σενάριο διεξαγωγής των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανά διετία.

Παρόλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία εν συνόλω δεν έχει καμία απολύτως επιθυμία να υποστηρίξει τα σχέδια του Τζιάνι Ινφαντίνο και των συνεργατών του, ο οποίοι πέρα από την αντίθεση των υπόλοιπων Ομοσπονδιών, πλέον έχουν κι ένα ξεκάθαρο δείγμα για την άποψη των ίδιων των ποδοσφαιριστών.

📊⚽ Three in every four professional men’s footballers want to keep the FIFA World Cup every four years, according to a survey of 1,000 players from six continents and over 70 different nationalities.