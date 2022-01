Περίπου 2000 Ιρανές παρακολούθησαν από κοντά το παιχνίδι της χώρας τους κόντρα στο Ιράκ, το οποίο σηματοδότησε την επιστροφή των γυναικών στα γήπεδα για πρώτη φορά μετά το 2019.

Ο αγώνας του Ιράν με το Ιράκ εκτός από την πρόκριση της ομάδας των Ανσαριφάρντ, Μοχαμαντί, Χατζισαφί της ΑΕΚ στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ σήμανε και την επιστροφή των γυναικών στα γήπεδα. Πιο συγκεκριμένα από τους 10.000 θεατές στο γήπεδο «Αζάντι» της Τεχεράνης, πάνω από 2.000 ήταν γυναίκες, με τις Ιρανές να επιστρέφουν στις κερκίδες μετά από απουσία τριών χρόνων, σε ξεχωριστή θύρα από τους άνδρες.

Το 2019 ήταν η αμέσως προηγούμενη φορά, που περίπου 3.500 Ιρανές που έδωσαν το «παρών» στο «Αζάντι», φιλοξενήθηκαν σε ξεχωριστή εξέδρα, μακριά από τους άνδρες φιλάθλους. Η απόφαση να επιτραπεί η είσοδος γυναικών στο γήπεδο συνδέθηκε με τον τον τραγικό θάνατο της Σαχάρ Κονταγιάρι, τον Σεπτέμβριο του 2019, η οποία αυτοπυρπολήθηκε αφού πίστεψε ότι θα καταδικαστεί σε φυλάκιση, επειδή προσπάθησε να εισέλθει στο γήπεδο και ελήφθη μετά από πιέσεις της FIFA.

Για περίπου 40 χρόνια το Ισλαμικό Κράτος είχε απαγορεύσει την παρουσία γυναικών στα γήπεδα και ειδικά σε ποδοσφαιρικού αγώνας, επειδή οι κληρικοί υποστηρίζουν πως οι γυναίκες πρέπει να μείνουν μακριά από την «ανδρική ατμόσφαιρα» και τη «θέα ημίγυμνων ανδρών», μέχρι που το 2019 επενέβη η Παγκόσμια Ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Πάντως αξίζει να αναφέρουμε πως στα Social Media υπάρχουν πολλές καταγγελίες πως σε πολλές γυναίκες δεν δόθηκαν εισιτήρια και η παρουσία μερικών επιλεγμένων γυναικών στις εξέδρες έγινε για ώστε οι Ιρανοί να «παραπλανήσουν» τη FIFA...

Iranian women entering the Azadi stadium - for Iran's match vs. Iraq - with the chant of "Iran! Iran!" pic.twitter.com/AbY4PD8AJn — Persian Soccer (@prznsoccer) January 27, 2022

For the first time in three years, Iranian women have been allowed to attend a football match of their country's national team as Iran host a World Cup qualifier against Iraq in Tehran. pic.twitter.com/6x3KINjEpq — DW Sports (@dw_sports) January 27, 2022