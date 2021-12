Η Τρόμσο πρωτοστατεί βγάζοντας εμφανίσεις κατά του Κατάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Για άλλη μία φορά η Τρόμσο επιτίθεται σε Κατάρ και FIFA για τις συνθήκες εργασίας στη χώρα εν όψει Μουντιάλ και το κάνει με… νέα φανέλα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τρόμσο τα βάζει με το Κατάρ και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν όψει Μουντιάλ.

Το κάνει εδώ και λίγα χρόνια, διαμαρτυρόμενη για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των αλλοδαπών στην Αραβική χώρα, όπου χιλιάδες έχουν χάσει την ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα.

Για άλλη μία φορά, ο Νορβηγικός σύλλογος πρωτοστατεί σε αυτή τη καμπάνια και τώρα το κάνει με τις νέες εμφανίσεις που παρουσίασε. Ο σύλλογος δημιούργησε μία νέα εμφάνιση η οποία έχει έναν QR κωδικό, με σκοπό να θέσει και ζητήματα πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, εν όψει του Μουντιάλ στο Κατάρ.

The players' shirts arrived tonight. Ready to play against @vikingfotball on sunday! pic.twitter.com/hvcw9CPpPU