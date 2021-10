Βενγκέρ για Μουντιάλ κάθε διετία: «Αλλάζουν οι εποχές, παίκτες και κόσμος θέλουν τέτοια ματς»

Ο Αρσέν Βενγκέρ συνεχίζει να υποστηρίζει την ιδέα της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε δυο χρόνια, τονίζοντας πως και οι ποδοσφαιριστές θέλουν συνεχώς να παίζουν μεγάλα ματς, αλλά και ο κόσμος θέλει πιο συχνά αυτό το θέαμα.

Ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ανάπτυξης στη FIFA, όπως ακριβώς παρουσιάζεται ο τίτλος του στη θέση που καταλαμβάνει στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αντιλαμβάνεται πως αυτό που προτείνει, είναι διόλου συνηθισμένο.

Ωστόσο, θεωρεί πως πηγαίνει με τον καιρό και όσα απαιτεί κάθε φορά η εποχή που αλλάζει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και την ζωή γενικότερα.

«Οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν μεγάλα μας κι όχι παιχνίδια μικρής σημασίας. Ακόμα κι εσείς οι δημοσιογράφοι θα θέλατε να είστε Παγκόσμιοι Πρωταθλητές ακόμα κι αν ήταν για 10 λεπτά. Όλοι θέλουν να παίζουν σε μεγάλες διοργανώσεις. Οι νεότερες γενιές θέλουν να βλέπουν θέαμα πολύ πιο συχνά...» είπε ο Αρσέν Βενγκέρ...

🗣️ "The perception of time has changed and the younger generation wants to be entertained much more."



Arsene Wenger gives his reasons for backing the biennial World Cup, saying that players want to play big games more regularly. pic.twitter.com/HYaOyRelip