FIFA: Ο Ινφαντίνο θέλει να γίνει το Μουντιάλ του 2030 στο Ισραήλ

O Τζιάνι Ινφαντίνο επισκέφθηκε την Παλεστίνη και μετέφερε την επιθυμία του να γίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 στο Ισραήλ.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο πρότεινε να συνδιοργανώσει το Ισραήλ το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Η ενημέρωση προήλθε επίσημα από από το γραφείο του πρωθυπουργού, Ναφτάλι Μπένετ, μετά την συνάντηση της Τρίτης.

«Στη συζήτηση τους ο επικεφαλής της FIFA εξέφρασε την ιδέα να συνδιοργανώσει το Ισραήλ το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, μαζί με άλλες χώρες της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η ενημέρωση του γραφείου τύπου της κυβέρνησης, Μπένετ.

Welcome to Israel, President of FIFA, Gianni Infantino!⚽️



It was a pleasure meeting you and hearing your idea about Israel hosting the @FIFAWorldCup in 2030, together with our Arab neighbors.



That’s a goal we can all work towards! 🥅 pic.twitter.com/CXi9TIgcFn