Βενγκέρ: «Είναι πιθανό να έχουμε αυτοματοποιημένο οφσάιντ στο Μουντιάλ του Κατάρ»

Με δήλωσή του ο Αρσέν Βενγκέρ αποκάλυψε ότι μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, η τεχνολογία να αποφασίζει εξ’ ολοκλήρου για κάθε περίπτωση οφσάιντ.

Ο άλλοτε προπονητής της Άρσεναλ και νυν διευθυντής ανάπτυξης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στη FIFA, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο θα καταλογίζεται το οφσάιντ από τη νέα χρονιά, πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο εντοπισμός του οφσάιντ να "αυτοματοποιηθεί" το 2022. Δεσμεύομαι να μη μιλήσω, όμως θα αποτελέσει την επόμενη μεγάλη εξέλιξη στη διαιτησία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βενγκέρ στις δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης Refereeing Days στη Γαλλία.

Μία αλλαγή που ήταν ήδη στα σκαριά από τη FIFA, η οποία ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2020 ότι σχεδιάζει «να αναπτύξει ημιαυτόματη τεχνολογία για το οφσάιντ, προκειμένου να παρέχει στο VAR πρόσθετες πληροφορίες που θα απλοποιήσουν τη λήψη αποφάσεων των διαιτητών βελτιστοποιώντας την ανάλυση των εικόνων», σε μία προσπάθεια να γίνει το ποδόσφαιρο πιο ελκυστικό.

Από την άλλη όσον αφορά την πρόταση του Βενγκέρ για διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάθε δύο χρόνια ο ίδιος τόνισε ότι «χρειάζεται να είσαι ανοιχτός και να καταλάβεις την απροθυμία, γιατί υπάρχει μια συναισθηματική πτυχή, γύρω από αυτό τουρνουά, που διοργανώνεται ιστορικά κάθε τέσσερα χρόνια. Η μεταρρύθμιση που προτείνω είναι μέρος μιας μεταρρύθμισης του ημερολογίου. Θέλω να μειώσω τον αριθμό των προκριματικών αγώνων. Εάν το κύρος συνδέεται με την απόσταση μεταξύ των διοργανώσεων, θα ήταν απαραίτητο να διοργανώνουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο κάθε οκτώ χρόνια».

