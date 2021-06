Σαν σήμερα: Σαν σήμερα ο Γκιόργκι Χάτζι «συστήθηκε» στους Αμερικανούς με ασύλληπτη γκολάρα (vid)

Πέρασαν 27 χρόνια από το ασύλληπτης ομορφιάς γκολ του Γκιόργκι Χάτζι στο Μουντιάλ του 1994 κόντρα στην Κολομβία.

Ηταν 18 Ιουνίου του 1994 όταν η Ρουμανία αντιμετώπιζε την Κολομβία στο Rose Bowl στην Καλιφόρνια, στην πρεμιέρα εκείνου του αλησμόνητου Μουντιάλ.

Οι Ρουμάνοι αντιμετώπιζαν μία ομάδα η οποία πήγαινε με «αέρα» φαβορί ακόμη και για να σηκώσει την κούπα εκείνη την χρονιά. Οι Βαλκάνιοι όμως τους «προσγείωσαν» από την πρώτη κιόλας αγωνιστική στην φάση των ομίλων, πριν τελικά οι Κολομβιανοί τερματίσουν τελευταίοι και φύγουν πρόωρα για την πατρίδα τους (όπου αργότερα δολοφονήθηκε ο Εσκομπάρ, πληρώνοντας με την ζωή του εκείνο το αυτογκόλ κόντρα στις ΗΠΑ).

Σε εκείνο το παιχνίδι, την «σφραγίδα» του άφησε ο Γκιόργκι Χάτζι. Ο «Μαραντόνα των Καρπαθίων» ήταν ένα πρόσωπο που γνώριζε η Ευρώπη, όχι όμως και οι ΗΠΑ που μόλις είχαν αρχίσει να αγαπούν το «soccer».

Και ο Χάτζι τους έδωσε μία καλή αφορμή για να λατρέψουν την ομορφιά του αθλήματος, σε εκείνο το παιχνίδι. Ηταν το 34ο λεπτό όταν από τα δεξιά o Μουντεάνου έδωσε την μπάλα στον εμβληματικό αρχηγό της εθνικής Ρουμανίας και έκανε την κίνηση να βγει στην πλάτη του. Αν και υπήρχαν τρεις παίκτες γύρω από τον Χάτζι, κανείς δεν έκανε την κίνηση να πέσει πάνω του γιατί περίμεναν είτε να πασάρει στον παίκτη που βγήκε στην πλάτη του, είτε να σεντράρει.

Αυτός όμως έκανε το αδιανόητο: με το φαρμακερό του αριστερό πόδι, από πολύ πλάγια θέση, έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία του Οσκαρ Κόρδοβα, κάνοντας το 2-0. Η Ρουμανία κέρδισε με 3-1 το παιχνίδι, αλλά ότι έμεινε να θυμούνται οι περισσότεροι, ήταν αυτό το γκολ ασύλληπτης ομορφιάς.

With anyone else, it would have been fair to ask if it was a cross.



With Gheorghe Hagi and that wand of a left foot, the intention and execution was never in doubt.



Who remembers this #WorldCup wonder goal, scored #OnThisDay in 1994? pic.twitter.com/eweRxIxXbT