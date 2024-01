Σάντος: «O Κριστιάνο παίζει πια με τακτική, κάτι που δεν έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Φερνάντο Σάντος μίλησε σε εφημερίδα της Σαουδικής Αραβίας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και αναφέρθηκε στην επιλογή του να τον αφήσει στον πάγκο στα τελευταία του ματς στην Πορτογαλία.

Ο Φερνάντο Σάντος αποχώρησε από την Πορτογαλία έπειτα από τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Σημαντικός παράγοντας στην απόλυση του πολύπειρου κόουτς ήταν οι σχέσεις του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίες είχαν κλονιστεί.

Ο νυν κόουτς της Μπεσίκτας μίλησε στην εφημερίδα «Al-Sharq Al-Awsat» της Σαουδικής Αραβίας και αναφέρθηκε στον CR7. Ο 69χρονος τεχνικός μίλησε για την επιλογή του να αφήσει στον πάγκο τον Πορτογάλο σούπερ σταρ στα νοκ άουτ του περασμένου Μουντιάλ και να ξεκινήσει τον Γκονσάλο Ράμος, κάνοντας λόγο για την τακτική προσήλωση του Κριστιάνο σε εκείνη τη φάση της καριέρας του.

«Ο Κριστιάνο δεν ήταν χαρούμενος που δεν ξεκίνησε σε δύο παιχνίδια, όντας στον πάγκο. Είχε μια αψεγάδιαστη συμπεριφορά προς την ομάδα, πανηγύρισε τα γκολ κόντρα στην Ελβετία (6-1 η Πορτογαλία).

Αν είχαμε κερδίσει τα προημιτελικά, πιθανότατα θα επέστρεφε στο αρχικό σχήμα Ήταν απλά μια τακτική απόφαση και ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Σήμερα, ο Ρονάλντο είναι σε εξαιρετική φόρμα, παίζει τακτικά, κάτι που δεν έκανε όταν ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτόν.

Το έχω πει πολλές φορές και θα το πω άλλη μια ακόμα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών», ανέφερε ο Φερνάντο Σάντος.

🗣️ Fernando Santos to Asharq Al-Awsat on Cristiano Ronaldo at the World Cup. “Cristiano was not happy to have started two games on the bench, but I must say he had an impeccable attitude towards the team. He celebrated a lot of the goals against Switzerland, in a game that we won… pic.twitter.com/a3Hl5bu6sd