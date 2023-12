Πίσω στον χρόνο μάς ταξιδεύει το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Captains of the World», όπου βλέπουμε τον 16χρονο Λιονέλ να ετοιμάζεται να ντεμπουτάρει για την Μπαρτσελόνα, και τον 35χρονο Μέσι να έχει κατακτήσει τα πάντα.

Από το Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι το Champions League, ο Λιονέλ Μέσι τα έχει κερδίσει όλα. Ο 36χρονος Αργεντινός βρίσκεται σε μια θέση όπου τα παιχνίδια και η καθοδήγησή του δίνουν κίνητρο στην επόμενη γενιά. Ωστόσο, τι θα έλεγε ο Μέσι, που θεωρείται πλέον ένας από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών, σε μια 16χρονη εκδοχή του εαυτού του; Η απάντηση είναι απλή, και αυτή είναι «απόλαυσε το ποδόσφαιρο».

Το ντοκιμαντέρ του Netflix «Captains of the World», το οποίο έχει ενθουσιάσει τους θαυμαστές, προσφέρει μια αποκλειστική ματιά στο ταξίδι των 32 ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, το ίδιο τουρνουά στο οποίο ο Μέσι εκπλήρωσε τελικά το όνειρό του να σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο.

Στο ντοκιμαντέρ, βλέπουμε παραλληλισμούς μεταξύ ενός 16χρονου αγοριού από το Ροζάριο, που ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του στη Μπαρτσελόνα και ενός 35χρονου θρύλου του ποδοσφαίρου που έχει εκπληρώσει το όνειρο ενός ολόκληρου έθνους.

Στη συνέχεια, μια ερώτηση προς τον Αργεντινό μαέστρο τον κάνει να χαμογελά. «Το ίδιο μου είπαν εκείνη την εποχή, να απολαύσω το ποδόσφαιρο και να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω πάντα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό και τα υπόλοιπα θα έρθουν».

Αυτό το 16χρονο αγόρι είναι τώρα 8 φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας και ο πιο πολυβραβευμένος σούπερ σταρ με 44 τρόπαια.

Εκτός από τις συμβουλές, ο Μέσι αποκάλυψε και τα συναισθήματά του πριν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο «Captains of the World», μίλησε για το πώς ένιωθε πριν από την έναρξη του τελικού του με τη Γαλλία. «Λένε ότι δεν μπορείς να το αγγίξεις ή να κοιτάξεις ή τίποτα άλλο», αποκάλυψε ο πρώην σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

Στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν ιστορίες με παίκτες που αγγίζουν το τρόπαιο πριν από έναν αγώνα μόνο για να χάσουν. «Το έβλεπα να λάμπει και το τρόπαιο με φώναζε», πρόσθεσε ο «pulga».

Δείτε τις χαρακτηριστικές στιγμές:

This Messi sequence from “Captains of the World” documentary though..



This is CINEMA. 🍿pic.twitter.com/ukjMDYUF02