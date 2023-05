Σύμφωνα με τον «Guardian» τρεις εργάτες του περασμένου Μουντιάλ και συγκεκριμένα στο τμήμα ασφάλειας φυλακίστηκαν και παραμένουν υπό κράτηση τέσσερις μήνες μετά τη σύλληψή τους.

Ο «Guardian» ανέφερε σε δημοσίευμά του ότι αρκετοί φρουροί ασφαλείας που εργάζονταν στα γήπεδα του Κατάρ έχουν φυλακιστεί ή τους έχει επιβληθεί πρόστιμο, μετά από διαφωνίες που είχαν για τους μισθούς με την εταιρεία ασφαλείας «Stark Security».

Η «Stark Security» είχε στο δυναμικό της εκατοντάδες φρουρούς ασφαλείας οι οποίοι βρέθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι εργαζόμενοι που κατάγονται κυρίως από τη νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική είχαν υπογράψει συμβάσεις διάρκειας έξι μηνών, ωστόσο απολύθηκαν λίγες μέρες πριν τον τελικό του Μουντιάλ.

Οι συμβάσεις τους ακυρώθηκαν τρεις μήνες νωρίτερα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, γεγονός που παραβίασε την εργατική νομοθεσία της χώρας που υποχρεώνει τους εργοδότες σε προειδοποίηση ενός μηνός εάν θέλουν να τερματίσουν τη σύμβαση νωρίτερα από το καθορισμένο.

Τον Αύγουστο το Κατάρ συνέλαβε τουλάχιστον 60 εργαζόμενους που διαμαρτύρονταν για τους μισθούς τους στις 14 Αυγούστου έξω από τα γραφεία της «Al Bandary International» στη Ντόχα. Όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει κατασκευές, ακίνητα, ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης.

