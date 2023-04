Ο Ρότζερ Φέντερερ δημοσίευσε ένα εγκάρδιο μήνυμα - φόρο τιμής καθώς ο Λιονέλ Μέσι συμπεριλήφθηκε στη λίστα του «Time» με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο!

Ο Λιονέλ Μέσι είχε ένα εκπληκτικό 2022 καθώς οδήγησε την Αργεντινή στη δόξα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στο Κατάρ. Ο Αργεντινός σταρ κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα και έστειλε στα ουράνια ένα ολόκληρο έθνος. Κάπως έτσι έφτασε στη λίστα του περιοδικού «Time» με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο και ο σπουδαίος Ρότζερ Φέντερερ έγραψε έναν συγκλονιστικό φόρο τιμής στον pulga.

«Τα ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι στο σκοράρισμα και στις νίκες δεν χρειάζονται εξιστόρηση εδώ. Αυτό που ξεχωρίζει για τον Μέσι, είναι το σταθερό μεγαλείο του τόσα πολλά χρόνια. Είναι τόσο δύσκολο να επιτευχθεί και στη συνέχεια να διατηρηθεί. Ντριμπλάρει σαν μάγος και οι πάσες του είναι έργα τέχνης. Η επίγνωση και η προσμονή του είναι σχεδόν πέρα από κάθε κατανόηση.

Η καριέρα μου μόλις έφτασε στο τέλος της. Τώρα συνειδητοποιώ πόσο βάρος κουβαλάμε εμείς οι αθλητές. Αλλά στην καθημερινή μας ζωή, δεν το καταλαβαίνουμε καν. Για έναν ποδοσφαιριστή όπως ο Μέσι, αυτό το βάρος είναι πιθανότατα πιο τεράστιο, καθώς εκπροσωπεί τόσο έναν παγκοσμίου φήμης σύλλογο όσο και μια χώρα με πολύ πάθος. Η νίκη της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν υπέροχη. Εκατομμύρια οπαδοί που βγήκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες για να πανηγυρίσουν, ήταν μια καταπληκτική στιγμή στον αθλητισμό, με μάρτυρες όλον τον κόσμο.

Ακόμα και όσοι δεν παρακολοθούν ποδόσφαιρο πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει την πραγματική επίδραση του πιο δημοφιλούς παιχνιδιού στον κόσμο. Μεγαλώνοντας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα και ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα ήταν οι αγαπημένοι μου Αργεντινοί παίκτες. Είχα την τύχη να τους γνωρίσω και τους δύο. Με ενέπνευσαν. Τώρα ο Μέσι μπορεί να εμπνεύσει τις μελλοντικές γενιές. Ελπίζω μόνο να δούμε τη μοναδική του δημιουργικότητα και τέχνη για λίγο περισσότερο. Μην ανοιγοκλείνετε τα μάτια πολύ συχνά καθώς ο Μέσι παίζει στο γήπεδο. Μπορεί να χάσετε κάτι απίστευτο από τον άνθρωπο της στιγμής. Σε ευχαριστώ Λίο», ήταν τα λόγια του σπουδαίου Ελβετού.

Lionel Messi was named to TIME's 100 Most Influential People of 2023 and it was accompanied by this powerful tribute from Roger Federer.



The ultimate respect from one 🐐 to another 👏 pic.twitter.com/4DACdCd89q