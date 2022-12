Τις πολύ καλές εμφανίσεις της Ιαπωνίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο εξαργύρωσε ο προπονητής της ομάδας, Χατζίμε Μοριγιάσου, του οποίου το συμβόλαιο ανανεώθηκε μέχρι το 2026.

Η δική του Ιαπωνία ήταν μια από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Άλλωστε, με τον Χατζίμε Μοριγιάσου στο τιμόνι οι Μπλε Σαμουράι νίκησαν τη Γερμανία και την Ισπανία και αποκλείστηκαν στη φάση των «16» από την Κροατία στη διαδικασία των πέναλτι.

Για αυτό και η ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε πως αυτός θα είναι ο οδηγός της και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2026. Ο Μοριγιάσου θα γίνει ο πρώτος προπονητής της Ιαπωνίας που θα βρεθεί στον πάγκο της εθνικής σε δύο Μουντιάλ.

Hajime Moriyasu will continue as Japan's national team manager going into the 2026 World Cup.



This is the first time a Japan manager has remained in the position following a World Cup in it's history 🇯🇵👏 pic.twitter.com/yLdEKskWEf