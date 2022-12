Ένας οπαδός της Αργεντινής πάνω στην «τρέλα» του για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έκανε τρία... ιδιαίτερα τατουάζ στο πρόσωπο του για να τιμήσει τον «Θεό» Λιονέλ Μέσι.

Φρενίτιδα επικρατεί στις τάξεις των φίλων της Αργεντινής και των θαυμαστών του Λιονέλ Μέσι ανά τον κόσμο για τον θρίαμβο της Αλμπισελέστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Στο Μπουένος Άιρες γίνεται πάρτι διαρκειάς και πολλοί οπαδοί κάνουν τατουάζ τόσο με τον 35χρονο σούπερ σταρ όσο και με το τρόπαιο, όμως ένας το... παράκανε.

O νεαρός υποστηρικτής του Μέσι έκανε τατουάζ στο κούτελο του το όνομα του Pulga, στο δεξιό μάγουλο τη λέξης «D1OS» (Θεός στα Ισπανικά με το 10 να συμβολίζει τον αριθμό της φανέλας του Αργεντινού) και στο αριστερό τρία αστέρια για τα τρία Μουντιάλ της Αργεντινής.

Messi fan tattoos Messi’s name on his forehead. I have never seen something this horrendous

pic.twitter.com/FPdAC1piMP