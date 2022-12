Ο Άνχελ Ντι Μαρία μετά το τρόπαιο του Copa America ετοιμάζει νέο τατουάζ στο πόδι του με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Άνχελ Ντι Μαρία ήταν από τους πρωταγωνιστές της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ κόντρα στη Γαλλία, καθώς κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 του Λιονέλ Μέσι και σκόραρε το δεύτερο γκολ της Αλμπισελέστε. Ο 34χρονος εξτρέμ ήταν καταλυτικός σε δεύτερο διαδοχικό τελικό της ομάδας του Σκαλόνι, καθώς το καλοκαίρι του 2021 είχε πετύχει το «χρυσό» γκολ με το οποίο η Αργεντινή νίκησε τη Βραζιλία στο «Μαρακανά» και σήκωσε το Copa America.

O σταρ της Γιουβέντους είχε κάνει τατουάζ στο πόδι το πρώτο του μεγάλο τρόπαιο με την εθνική και πλέον θα «κουβαλά» πάνω του και το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς το κάνει και αυτό τατουάζ μαζί με τα τρία αστέρια που συμβολίζουν τα τρία Μουντιάλ που έχει πανηγυρίσει η Αργεντινή.

Ángel Di María getting a tattoo of the World Cup trophy. pic.twitter.com/kPoCGgI9ZR