Έμερι για Εμιλιάνο Μαρτίνες: «Θα του μιλήσω για μερικούς από τους πανηγυρισμούς του»

Σε συνέντευξη Τύπου ο Ουνάι Έμερι ρωτήθηκε για τους πανηγυρισμούς του Εμιλιάνο Μαρτίνες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Αργεντινή και ισχυρίστηκε πως θα μιλήσει μαζί του για αυτούς από κοντά.

Ο απόηχος της κατάκτησης του Μουντιάλ από την Αργεντινή εξακολουθεί να βουίζει στα αυτιά του ποδοσφαιρικού κόσμου και το ίδιο ισχύει και για τους πολυσυζητημένους πανηγυρισμούς του γκολκίπερ της Αλμπισελέστε, Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα, προχώρησε σε ορισμένες κινήσεις και δηλώσεις που σήκωσαν μπόλικη κουβέντα, με τον προπονητή του συλλόγου τού, Ουνάι Έμερι, να δηλώνει σε συνέντευξη Τύπου πως θα συζητήσει μαζί του το συγκεκριμένο θέμα από κοντά.

«Όταν έχεις τόσο έντονα συναισθήματα είναι δύσκολο να τα ελέγξεις. Θα του μιλήσω την επόμενη εβδομάδα για κάποιους πανηγυρισμούς του. Σέβομαι ότι είναι με την ομάδα του. Όταν είναι μαζί μας, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί του. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που θα δουλέψω μαζί του. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν. Κάθε οπαδός της Άστον Βίλα πρέπει να είναι. Θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα, τώρα πρέπει να ξεκουραστεί μετά από πολλές συγκινήσεις και σκληρή δουλειά», απάντησε ο Ισπανός τεχνικός σε σχετική ερώτηση.

