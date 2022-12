Ο Λιονέλ Μέσι πόσταρε φωτογραφία στο Instagram από τα αποδυτήρια μετά τον θρίαμβο της κατάκτησης του Μουντιάλ, φανερώνοντας έτσι την κόκκινη κορδέλα που φορά στον αστράγαλο και είναι το ιδιαίτερο γούρι του από το 2018.

Χρειάστηκε να περάσει από σαράντα κύματα, να απογοητευτεί πολλές φορές στην καριέρα του με το εθνόσημο. Η τύχη και το ποδόσφαιρο, όμως, του χαμογέλασαν στο τελευταίο του Μουντιάλ, στο τελευταίο του παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε με την Αλμπισελέστε στην κορυφή του κόσμου, έναν χρόνο αφότου της χάρισε το πρώτο της τρόπαιο μετά από ανομβρία 28 ετών και ίσως το μυστικό αυτής της δικαίωσης να κρύβεται στο γούρι που κουβαλά από το 2018, όταν και σταδιακά άρχισαν να αλλάζουν όλα στην εθνική Αργεντινής.

Μέσα από βίντεο που ανήρτησε ο Μέσι στο Instagram, φανερώθηκε μία κόκκινη κορδέλα που φοράει στον αριστερό του αστράγαλο και άπαντες αναρωτήθηκαν τη σημασία της. Τελικά, αποδεικνύεται πως είναι το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεται ποτέ ο Αργεντινός σταρ, από τη στιγμή που του το έδωσε ένας Αργεντινός δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας, τέσσερα χρόνια πριν.

Ο δημοσιογράφος Ράμα Πανταρότο, ήταν εκείνος που του χάρισε σε συνέντευξη on-camera την τυχερή του κορδέλα, μετά την ισοπαλία της Αργεντινής με την Ισλανδία στην πρεμιέρα του τουρνουά του 2018. Συγκεκριμένα, του είχε πει σε live μετάδοση:

«Η μαμά μου σε αγαπάει περισσότερο από όσο αγαπάει εμένα. Κουβαλάω αυτή την κόκκινη κορδέλα για καλή τύχη. Αν την θέλεις, σου τη χαρίζω».

Μάλιστα, ο ίδιος δημοσιογράφος συνάντησε τον Μέσι μετά το νικηφόρο παιχνίδι επί της Νιγηρίας που χάρισε την πρόκριση στην Αργεντινή και δεν πίστευε στα μάτια του όταν ο Λέο του έδειξε την κόκκινη κορδέλα στον αστράγαλό του, λέγοντας «Μαμά δες, τη φόρεσε ο Μέσι!».

Ο Μέσι δεν κράτησε το γούρι μόνο για τον εαυτό του. Χάρισε μία κόκκινη κορδέλα και στους Ροντρίγκο Ντε Πολ, Εμιλιάνο Μαρτίνες και Λαουτάρο Μαρτίνες, οι οποίοι τις φόρεσαν στον καρπό τους.

The best Messi video you’ll see today. pic.twitter.com/j4mk7Olfux