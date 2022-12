Την άδεια της Παρί Σεν Ζερμέν ζήτησε ο Μέσι, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, για να παρουσιάσει το τρόπαιο του Μουντιάλ στο γήπεδο της ομάδας στην επιστροφή του στο Παρίσι.

«Φωτιά» φαίνεται πως θέλει να βάλει στο Παρίσι ο Λιονέλ Μέσι. Η Αργεντινή με τον ίδιο αρχηγό και πρωταγωνιστή κατάφερε να κατακτήσει το Μουντιάλ, επικρατώντας της Γαλλίας σε ένα φοβερό τελικό. Μάλιστα, μέχρι να επιστρέψει στη συλλογική δράση, ο Pulga απολαμβάνει την αγάπη του κόσμου στη χώρα του, παρουσιάζοντας στους συμπατριώτες του το χρυσό τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ίδιο πάντως δείχνει πως θέλει να κάνει και μέσα στην πρωτεύουσα της... φιναλίστ και.. ηττημένης, Γαλλίας. Κι αυτό διότι σύμφωνα με δημοσιεύματα στη χώρα, ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, ζήτησε άδεια από τη διοίκηση των Παριζιάνων να πάρει μαζί του το χρυσό τρόπαιο στο «Parc de Princes» και να το παρουσιάσει στον κόσμο της ομάδας.

🚨 Leo Messi has reportedly asked PSG to present the World Cup trophy at Parc des Princes.



