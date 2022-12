Απίστευτο σκηνικό με τον τραυματισμένο οπαδό της Αργεντινής που πήδηξε από τη γέφυρα στο πούλμαν της ομάδας να μην μπορεί να σταματήσει να τραγουδά ούτε πάνω στο φορείο στο οποίο τον μετέφεραν.

Η απόλυτη φρενίτιδα που επικράτησε στην Αργεντινή κατά τη βόλτα των πρωταθλητών κόσμου με πούλμαν στο Μπουένος Άιρες είχε και τις επιπτώσεις της. Ένα από τα πιο τρελά σκηνικά που συνέβησαν ήταν η... βουτιά οπαδού από γέφυρα, για να βρεθεί μαζί με τους παίκτες της ομάδας. Το φως της δημοσιότητας όμως είδε και η συνέχεια αυτού του video.

Στον συγκεκριμένο φίλο της Αλμπισελέστε παρήχθησαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε με φορείο προς το νοσοκομείο. Ακόμη και σε αυτή την κατάσταση πάντως δεν μπορούσε να σταματήσει το τραγούδι, κουνώντας με τον χαρακτηριστικό αργεντίνικο τρόπο τα χέρια του.

🚨 This fan fell from a bridge while trying to jump onto the bus with the Argentina players 😳



Even injured and going on a stretcher to the hospital, he NEVER stopped singing and supporting his national team 😅#FIFAWorldCup #Qatar2022 #ARG pic.twitter.com/cuGPSSgAHh