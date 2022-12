Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Μαρόκο πήγαν μαζί με τις μητέρες τους σε δεξίωδη που διοργάνωσε για εκείνους ο βασιλιάς του Μαρόκο, Μοχάμεντ ο έκτος.

Μετά την αποθέωση που γνώρισαν από τους συμπολίτες τους, ήταν η σειρά του αρχηγού του αφρικανικού κράτους να τιμήσει τους παίκτες της εθνικής τους ομάδας. Ο Βασιλιάς Μοχάμεντ ο έκτος έδωσε από ένα μετάλλιο σε κάθε ποδοσφαιριστή ανταμοίβοντάς τους έτσι για το μεγάλο κατόρθωμά τους να φέρουν την χώρα στην τέταρτη θέση του Μουντιάλ του Κατάρ, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά, όχι μόνο στη δική τους ιστορία, αλλά ολόκληρης της αφρικανικής ηπείρου.

Οι ποδοσφαιριστές πήγαν εκεί συνοδευόμενοι από τις μητέρες κι έβγαλαν φυσικά και τις ανάλογες αναμνηστικές φωτογραφίες με τον βασιλειά, τις οποίες δημοσίευσε στην συνέχεια η ομοσπονδία της χώρας.

جلالة الملك يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم ويوشحهم بأوسمة ملكية



His Majesty King Mohammed VI receives the National Football Team and nominates them with Royal decorations pic.twitter.com/1gMU805bbg