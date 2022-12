Η λεωφόρος Σάντα Φε στο Μπουένος Άιρες πήρε για λίγο το όνομα του Λιονέλ Μέσι, καθώς μερικοί Αργεντινοί φίλαθλοι άλλαξαν τις επιγραφές στην ταμπέλα την ώρα που διεξαγόταν η μυθική παρέλαση της Αλμπισελέστε.

Το όνομα του Λιονέλ Μέσι είναι σχεδόν βέβαιο πως στο μέλλον θα δοθεί σε γήπεδα, δρόμους, πλατείες κατά μήκος της Αργεντινής. Η κατάκτηση του Μουντιάλ σφράγισε το status ως κάτι παραπάνω από κοινού θνητού για τους Αργεντινούς και η λατρεία τους προς το πρόσωπό του έχει ήδη αρχίσει να απεικονίζεται με διάφορους τρόπους.

Ένας εξ αυτών ήταν η κίνηση ενός φιλάθλου να μετονομάσει λεωφόρο σε... Λιονέλ Μέσι! Κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου συγκέντρωσης πέντε εκατομμυρίων ανθρώπων για την παρέλαση θριάμβου της Αλμπισελέστε, ο εν λόγω φίλαθλος βρήκε χρόνο και την ευκαιρία να αλλάξει επιγραφή στην πινακίδα της λεωφόρου Σάντα Φε στο Μπουένος Άιρες, αντικαθιστώντας την με αυτήν που έγραφε το όνομα του 35χρονου θρύλου.

Ποιος ξέρει, ίσως οι τοπικές Αρχές εγκρίνουν την αλλαγή αυτή.

Messi has a street named after him: the unveiling of Avenue Lionel Messi pic.twitter.com/AfKHuZeaks