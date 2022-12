Ο Βρετανός speaker Πίτερ Ντρέρι περιέγραψε με τον δικό του μοναδικό τρόπο την στιγμή που ο Μοντιέλ ευστοχεί από την άσπρη βούλα και στέλνει ένα ολόκληρο έθνος στα ουράνια.

«Η Αργεντινή είναι πρωταθλήτρια κόσμου. Ξανά. Επιτέλους. Και το έθνος θα χορεύει τάνγκο όλο τη νύχτα. 36 χρόνια από τον Μαραντόνα και το Μεξικό. Εδώ, επιτέλους. Η νέα ομάδα αθάνατων ενός έθνους. Ο Σκαλόνι θα είναι μοιραίος, ο Μέσι θα είναι άγιος. Η Γαλλία αυτή τη φορά αρνήθηκε, αψήφησε. Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε την τελική του κορυφή. Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε τα χέρια με τον παράδεισο», είπε ο διάσημος για τις επικολυρικές περιγραφές του σπίκερ, Πίτερ Ντρέρι, αμέσως μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μοντιέλ που έχρισε την Αργεντινή πρωταθλήτρια κόσμου.«Το μικρό αγόρι από το Ροζάριο, τη Σάντα Φε, μόλις μόλις ανέβηκε στον παράδεισο. Ανεβαίνει σε έναν δικό του γαλαξία. Έχει την κορυφαία στιγμή του και φυσικά δεν είναι μόνος του», προσθέτει στη συνέχεια και μάς χαρίζει μία ακόμα κινηματογραφική περιγραφή.

Δείτε το βίντεο:

