Έκρηξη χαράς ξέσπασε στο Μπουένος Άιρες μετά το πέναλτι του Μοντιέλ, ο οποίος νίκησε τον Γιορίς από τα έντεκα βήματα και χάρισε το τρόπαιο στην Αργεντινή.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που έρχονται από το Μπουένος Άιρες μετά τη νίκη της Αργεντινής επί της Γαλλίας, με τον κόσμο να ξεχύνεται στους δρόμους και να πανηγυρίζει έξαλλα την κατάκτηση του Μουντιάλ!

Τη στιγμή που ο Μοντιέλ ευστόχησε στο τελευταίο κρίσιμο πέναλτι στην ψυχοφθόρο διαδικασία ξέσπασε... έκρηξη χαράς στην πρωτεύουσα, η οποία γιόρτασε δεόντως το τρίτο αστέρι.

This is how Buenos Aires lived Gonzalo Montiel’s penalty 🗣️🏆🇦🇷 pic.twitter.com/OX0HmRpSMB