Στη γενέτειρα του Λιονέλ Μέσι επικρατεί παράνοια μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ και το πιο χαρακτηριστικό δείγμα έρχεται από έναν οπαδό που βγήκε με το άλογο στους δρόμους!

Τι να τους πεις και πώς να καταλάβουν. Η λογική έχει πάει... περίπατο στην Αργεντινή, αφού ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του επανέφεραν τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πατρίδα τους μετά από 36 χρόνια. Στο Μπουένος Άιρες εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί έχουν ξεχυθεί στους δρόμους. Αλλά στο Ροζάριο έχουμε... νικητή.

Συγκεκριμένα, άνδρας βγήκε στον δρόμο ημίγυμνος καβάλα στ' άλογο, κραυγάζοντας για την κατάκτηση του Μουντιάλ και τον εθνικό πια ήρωα, Λιονέλ Μέσι! Μια σκηνή που περικλείει ιδανικά τι κατάσταση επικρατεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Rosario goes wild as a man on horseback gallops down the road during celebrations for Argentina’s World Cup win. pic.twitter.com/QsuxJIl6iK