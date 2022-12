Η νίκη της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ προκάλεσε... τρέλα στις τάξεις των οπαδών της, με δύο γυναίκες να πανηγυρίζουν γυμνόστηθες στην εξέδρα.

Ευφορία, λύτρωση, ξέφρενοι πανηγυρισμοί. Αυτό ήταν το κλίμα στην εξέδρα της Αργεντινής, μετά τον θρίαμβο της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ και η τρέλα κυρίευσε όλους και όλες όσοι βρέθηκαν στο «Lusail Stadium» για να καμαρώσουν την παρέα του Λιονέλ Μέσι.

Το τελευταίο σφύριγμα μετά το νικητήριο πέναλτι του Μοντιέλ βρήκε, μάλιστα, δύο φίλες της Αλμπισελέστε γυμνόστηθες να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους στην εξέδρα.

Ενα στιγμιότυπο που δεν ξέφυγε ούτε από την κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης, ούτε από το «μικροσκόπιο» των social media.

When you win the World Cup and get your tits out on global television 😂 #FIFAWorldCup #argentina pic.twitter.com/jOSnOgFaY3

So tits out are absolutely FINE and allowed on the #Qatar2022 #WorldCup but being gay isn’t okay 🤔 #DoubleStandards #LGBTQ #HumanRights pic.twitter.com/r8sf7DFkAi