Σύμφωνα με βρετανικά ρεπορτάζ ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ δεν σκέφτεται να παραιτηθεί και σκοπεύει να μείνει στον πάγκο της Αγγλίας τουλάχιστον μέχρι το Euro του 2024.

O Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραιτηθεί μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ κόντρα στη Γαλλία, όμως φαίνεται πως δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Σύμφωνα με βρετανικά ρεπορτάζ ο 52χρονος τεχνικός δεν σκέφτεται να αφήσει τη θέση του και σκοπεύει να μείνει στον πάγκο των Τριών Λιονταριών μέχρι το Euro του 2024.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα ο Σάουθγκεϊτ πείστηκε να παραμείνει λόγω της θετικής κριτικής από κόσμο, ΜΜΕ και τους παίκτες του για την πορεία της Αγγλίας στο Μουντιάλ του Κατάρ.

