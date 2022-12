Η Αργεντινή είναι ένα βήμα πριν την επιστροφή της στην κορυφή του κόσμου και εκατοντάδες οπαδοί βρέθηκαν έξω από το σπίτι της γιαγιάς του μεγάλου ηγέτη τους, Λιονέλ Μέσι!

Τρέλα! Αυτή είναι η μία λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει το τι επικρατεί στην Αργεντινή λίγες ώρες πριν το μεγάλο τελικό με τη Γαλλία.

Ο Μέσι κι η παρέα του θέλουν να βάλουν τη χώρα στην κορυφή του κόσμου κι ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού χάρτη να εκπληρώσει το μεγάλο του όνειρο.

Στο πλευρό του κι οι εκατομμύρια συμπατριώτες του. Μάλιστα, μερίδα Αργεντινών πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του Μέσι για να αποθεωθεί ο ηγέτης τους, ενώ φώναζαν: «Η γιαγιά του Μέσι, η γιαγιά του Μέσι».

Fans in Argentina chanting "the grandma of Messi" outside his grandmother's home 🥹🇦🇷



(via ness.leone/TikTok) pic.twitter.com/mpdijtgFaF