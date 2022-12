Viral διαστάσεις έχει πάρει ένα βίντεο στα social media, όπου απεικονίζει μερικούς φίλους της Αργεντινής να προσπαθούν να... νανουρίσουν έναν πιτσιρικά στο μετρό της Ντόχα.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν οι φίλοι της Αργεντινής μετά την επιβλητική πρόκριση απέναντι στην Κροατία, με ολόκληρη τη χώρα πλέον να κινείται σε ρυθμούς τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Όπως είναι φυσιολογικό, η δόση ευτυχίας συναντάται σε μεγαλύτερες ποσότητες σε όσους έχουν ταξιδέψει στο Κατάρ για να παρακολουθήσουν από κοντά το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα, το οποίο κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες και να φτάσει μέχρι το τελευταίο στάδιο της διοργάνωσης!

Η γενικότερη ευφορία βέβαια των Αργεντινών δεν περιορίζεται μόνο στα στάδια, αλλά και σε κάθε γωνιά του Κατάρ, όπως για παράδειγμα στο περίφημο μετρό της Ντόχα που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τους οπαδούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με τραγούδια και συνθήματα οι οπαδοί της Αλμπισελέστε φροντίζουν να κάνουν κάθε φορά αισθητή την παρουσία τους, όμως ένα viral video που κυκλοφορεί στα social media απεικονίζει και την πιο... ευαίσθητη πλευρά τους.

Συγκεκριμένα, βλέποντας έναν πιτσιρικά να... τρομάζει από τα συνθήματά τους, οι Αργεντίνοι... άλλαξαν απότομα ρεπερτόριο και άρχισαν τα νανουρίσματα! Φυσικά η προσπάθειά τους να τον ηρεμήσουν δεν έπιασε, αλλά τουλάχιστον οι γονείς του πιτσιρίκου έδειξαν να εκτιμούν τη χειρονομία.

A child in the Qatar subway was scared by Argentina fans... 🇦🇷



So they then sang him lullabies! 😂



🎥: Joaquinmenendezz / TikTok#OptusSport #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UIKHu0lfWd