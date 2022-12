Η Γαλλία του Ντιντιέ Ντεσάμπ θα δώσει το παρών σε δεύτερο διαδοχικό τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον έμπειρο κόουτς να καλείται να δηλώνει υπερήφανος για το κατόρθωμα της ομάδας του και να αρνείται να σχολιάσει την πιθανότητα επιστροφής του Καρίμ Μπενζεμά στο μεγάλο «ραντεβού».

Η πρωταθλήτρια κόσμου το 2018 Γαλλία θα δώσει ξανά το παρών στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας 2-0 του σκληροτράχηλου Μαρόκου στον ημιτελικό. Ο προπονητής των «Les Bleus» Ντιντιέ Ντεσάμπ ανέλυσε στην αίθουσα τύπου του σταδίου «Αλ Μπάιτ» τον ημιτελικό και τα συναισθήματά του: «Μεταξύ συγκίνησης και περηφάνιας. Είναι ένα ακόμη βήμα, αλλά υπάρχει και άλλο. Είμαστε μαζί ένα μήνα, κάτι που δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά έχουμε προσαρμοστεί. Τώρα αυτό που περιμένουμε είναι ο τελικός. Το να επιστρέφεις σε αυτό το σημείο είναι υπέροχο».

Ερωτηθείς για την ενδεκάδα του τελικού: «Αυτό δεν με απασχολεί τώρα, αλλά όταν πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα σε ποιοτικούς, για τι πράγμα μπορείς να διαμαρτυρηθείς;». Για τον Τσουαμενί και τους νεότερους ηλικιακά παίκτες σημείωσε: «Το να είσαι νεαρός δεν χρειάζεται να είναι συνώνυμο με την έλλειψη εμπειρίας. Παίζουν σε μεγάλες ομάδες και αυτό τους δίνει πολλά σημαντικά παιχνίδια. Ο Ορελιέν παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης, χρειάζεται να προσαρμοστεί σε μικρά πράγματα αλλά είμαι πολύ ήρεμος μαζί του»

Για τους απόντες του ημιτελικού -Ουπαμεκανό και Ραμπιό- ανέφερε: «Ο πρώτος ήταν έτοιμος να παίξει, αλλά δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρει σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Ο Άντριεν αρρώστησε αργότερα, είναι φυσιολογικό να είναι έτοιμος για τον τελικό»

Ενώ ερωτηθείς αν μπορεί ο Μπενζεμά να είναι στον τελικό: «Προτιμώ να προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση», τόνισε χαρακτηριστικά ο έμπειρος τεχνικός, ενώ όσον αφορά στην αντίπαλό τους, την Αργεντινή, σημείωσε: «Δεν πρόκειται για ένα σχέδιο κατά του Μέσι. Έχουμε ήδη δει τις δυνατότητες της Αργεντινής».

Didier Deschamps says he "prefers not to answer" a question about a report that Karim #Benzema is rejoining the France squad ahead of the final.



🤐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HqIbJSh3Gw