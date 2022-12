Ο Αργεντινός τερματοφύλακας μίλησε στο τούνελ του γηπέδου Lusail, πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού με την Κροατία, ζήτησε στους συμπαίκτες του να κρατήσουν το μηδέν και τόνισε ότι ο ίδιος έχει κλειδώσει το τέρμα.

Η Αργεντινή πήγε στο ημίχρονο στον αγώνα με την Κροατία για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μπροστά στο σκορ με 2-0. Η διαφορά των δύο τερμάτων έφερε ηρεμία στην Εθνική ομάδα, αλλά την ίδια στιγμή, η πρόσφατη ιστορία απαιτούσε προσοχή. Η Ολλανδία είχε ισοφαρίσει παρότι η «αλμπισελέστε» πάλι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 στους προημιτελικούς. Για το λόγο αυτό, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δεν επέλεξε τυχαία τα λόγια του στο τούνελ εισόδου του γηπέδου. Ο τερματοφύλακας φώναξε στο πρόσωπο των συμπαικτών του: «Μηδέν γκολ παιδιά. Το τέρμα είναι κλειδωμένο. Θα πρέπει να με σκοτώσουν για να βάλουν γκολ».

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

Emi Martínez before the second half: “The goal is locked boys, they have to kill me to score a goal.”



pic.twitter.com/J39QtTVcJj