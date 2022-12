Τραγωδία στη Γαλλία, με νεκρό ένα αγόρι ηλικίας 12-14 ετών μαροκινής καταγωγής, με τους φόβους τω Αρχών για συγκρούσεις μεταξύ Γάλλων και Μαροκινών να επιβεβαιώνονται με το χειρότερο τρόπο.

Συμπλοκές σώμα με σώμα αλλά και με χρήση βεγγαλικών ξέσπασαν στους δρόμους του Μονπελιέ, μετά την πρόκριση της Γαλλίας επί του Μαρόκου στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Από τα επεισόδια έχασε τη ζωή του ένα αγόρι ηλικίας 12-14 ετών μαροκινής καταγωγής, καθώς σύμφωνα με αναφορές παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με γαλλική σημαία.

Μάλιστα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση για τα τραγικό συμβάν, το αγόρι εξέπνευσε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Οι επίσημες αναφορές των αξιοματούχων δεν σκέκονται στην ηλικία του αγοριού, αλλά όπως υποστηρίζουν τα γαλλικά Μέσα το θύμα ήταν μεταξύ 12 και 14 ετών.

Όπως τονίζεται, δε, στα ρεπορτάζ, το αγόρι φέρεται να ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που είχαν περικυκλώσει ένα αυτοκίνητο με γαλλική σημαία. Φυσικά, το εν λόγω όχημα έχει κατασχεθεί από την Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια του θανάτου του νεαρού αγοριού. Η αστυνομία αναζητά τον οδηγό, ο οποίος εγκατέλειψε το όχημά του κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι η Tajmaat, μια διαδικτυακή γαλλόφωνη ομάδα Βορειοαφρικανών, καταγγέλλει ότι έλαβε πολυάριθμες αναφορές για επίθεση σε Βορειοαφρικανούς σε πολλές γαλλικές πόλεις. Ο ίδιος λογαριασμός, ενημερώνει ότι προσπαθεί να βρει την οικογένεια του θύματος για να την κατευθύνει στο κατάλληλο νομικό γραφείο.

«Οι κινήσεις ήταν συντονισμένες και είχαν ως στόχο να τους επιτεθούν», τονίζεται στο Twitter. Στον ίδιο λογαριασμό γίνεται αναφορά για συλλήψεις 40 ένοπλων μελών της ακροδεξιάς ομάδας Maghrébins, κοντά στα Ηλύσια Πεδία.

Περίπου 10.000 επιπλέον αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη Γαλλία για να «διασφαλίσουν ότι δεν θα ξεφύγουν οι πανηγυρισμοί», ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Εσωτερικών Gerald Darmanin.

Στις νότιες πόλεις της Μασσαλίας και της Αβινιόν, αναπτύχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και οι δημόσιες συγκοινωνίες σταμάτησαν στο κέντρο της πόλης πριν από τον αγώνα.

H στιγμή του τραγικού συμβάντος:

#freedom4U#Moroccans rioting in #Montpellier surround a #French supporters car before ripping the flag off it, the French driver plows through them and speeds off. pic.twitter.com/gLsfJenKpv — Greg Sayle (@freedom4UU) December 14, 2022

Συμπλοκές στη Λυόν:

Rioting breaks out in Lyon, France as Morocco was defeated by France in the #FIFAWorldCup. pic.twitter.com/PktIBCTAeI — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 14, 2022

Βίντεο από άλλες συμπλοκές στο Μονπελιέ:

Morocco won against Spain, Riots in Spain.



Morocco won against Portugal, Riots in Portugal.



Morocco lost to France, Now Riots in France.



So Sports has no religion!



And what we are witnessing, is not a clash of civilizations....what is ? pic.twitter.com/xQERaHoMNd — Prashant Umrao (@ippatel) December 15, 2022

Συγκρούσεις στην Αβινιόν: