Οι διεθνείς του Μαρόκου έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους στους οπαδούς τους και μετά απο το ματς με τη Γαλλία πήγαν μπροστά από τους οπαδούς τους και... υποκλίθηκαν.

Μαθήματα... εξέδρας από τους οπαδούς του Μαρόκου! Περίπου 55.000 υποστηρικτές της ομάδας του Ουαλίντ Ρεγκραγκί βρέθηκαν στο «Al Bayt Stadium» για τον ημιτελικό με τη Γαλλία και παρά το γεγονός πως η ομάδα τους έμεινε πίσω στο σκορ από το 5' δεν σταμάτησαν να τραγουδούν μέχρι το φινάλε.

Οι ποδοσφαιριστές του Μαρόκου μετά τον αποκλεισμό από τους πρωταθλητές κόσμου πήγαν μπροστά από τους οπαδούς τους και γονάτισαν ως ένδειξη της ευγνωμοσύνης τους για την στήριξη τους.

They lost but the fans stood with them with LOUD support.🔥🔥



