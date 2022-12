Την τελευταία του πνοή άφησε στην εντατική Κενυάτης άνθρωπος της ασφάλειας του «Λουζαΐλ», έπειτα από σοβαρή πτώση που είχε μετά τον προημιτελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Ολλανδία.

Ένας Κενυάτης σεκιουριτάς που εργαζόταν στο γήπεδο «Λουζαΐλ» για το Μουντιάλ του Κατάρ έχασε τραγικά τη ζωή του σε ατύχημα που είχε κατά τον προημιτελοκό ανάμεσα σε Αργεντινή και Ολλανδία.

Ο 24χρονος μετά τη λήξη του ματς είχε μια σοβαρή πτώση από ψηλό σημείο του σταδίου η οποία τον ανάγκασε να οδηγηθεί στην εντατική, με τις λεπτομέρειές της ωστόσο να μην έχουν δει προς το παρόν το φως της δημοσιότητας. Η κατάστασή του ήταν σταθερή αλλά κρίσιμη μέχρι την Τρίτη (14/12) όταν και άφησε την τελευταία του πνοή.

«Δεν έχουμε τα χρήματα για να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για χάρη του, αλλά έχουμε την ανάγκη να μάθουμε τι συνέβη», δήλωσε η αδερφή του στο CNN.

Kenyan security guard John Njue dead after falling while on duty at Qatar's Lusail Stadium, the World Cup host nation's Supreme Committee announces.



May his soul Rest in eternal peace 🙏 pic.twitter.com/4uSXgngFr7