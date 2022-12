Ο Λιονέλ Μέσι πιάστηκε επ' αυτοφώρω από την κάμερα της μετάδοσης να ξύνεται, καθ' όπως φαίνεται στην ευαίσθητη περιοχή του και τα social media πήραν «φωτιά», αν και μάλλον πρόκειται για... παρεξήγηση.

Ήταν η βραδιά του. Μια ακόμα στο φετινό Μουντιάλ. Ο Λιονέλ Μέσι κυριάρχησε, μάγεψε, «χόρεψε» τον Γκβάρντιολ στο ασύλληπτο σόλο του για το 3-0 επί της Κροατίας και οδήγησε την Αργεντινή στον τελικό.

Μετά από μια τέτοια «παράσταση», τα social media αναμενόμενα πλημμύρισαν από βιντεάκια και αναρτήσεις για τον 35χρονο θρύλο και δεν περιορίστηκαν μόνο στα αμιγώς ποδοσφαιρικά. Συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε κι ένα απόσπασμα από την τηλεοπτική μετάδοση που δείχνει τον Μέσι να ξύνεται στην ευαίσθητη περιοχή του, περιμένοντας στη σέντρα μετά την επίτευξη του 1-0.

Ο Αργεντινός πιάστηκε επ' αυτοφώρω και το περιστατικό δεν ξέφυγε της προσοχής και αρκετών χρηστών στο twitter, που έκαναν... καζούρα κυρίως με αποδέκτες τους σκηνοθέτες της μετάδοσης που επέλεξαν αυτό το πλάνο.

Πάντως, σε μια δεύτερη προβολή, καταλαβαίνει κανείς πως ο Μέσι πιθανότατα έπιανε τον οπίσθιο μηριαίο του τελικά, καταρρίπτοντας έτσι τη φαντασία όσων βιάστηκαν να ποστάρουν το εν λόγω βιντεάκι.

cool that argentina won and all but there are not enough people talking about how I was forced to watch a zoomed in shot of Messi scratching his balls on live television for at least 10 full seconds