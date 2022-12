Το μεγάλο φαβορί, Γαλλία, και η μεγάλη έκπληξη, Μαρόκο, διασταυρώνουν τα ξίφη τους για μια θέση στον τελικό του Κατάρ, και οι Ολιβιέρ Ζιρού και Ουαλίντ Ρεγκραγκί συναντιούνται ξανά μετά από περίπου 15 χρόνια.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πάντα ξεχωριστό. Όχι μόνο γιατί οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο κοντράρονται μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια με στόχο να μείνουν στην ιστορία, αλλά κυρίως επειδή «γεννά» μοναδικές ιστορίες. Αυτή την Τετάρτη (14/12, 17:00) το μεγάλο φαβορί και κάτοχος του τροπαίου, Γαλλία αντιμετωπίζει τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, το Μαρόκο, για μια θέση στον τελικό του Κατάρ.

Τις δύο ομάδες ενώνει μια ελάχιστα γνωστή ιστορία που σχετίζεται με δύο πρόσωπα που έχουν σημαδέψει τη διοργάνωση. Ο επιθετικός της Μίλαν, Ολιβιέ Ζιρού, στα 36 του, βιώνει τη δεύτερη νιότη του και είναι ένας από τους διακριθέντες των «Les Bleus» στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Με πέντε γκολ, είναι ο δεύτερος σκόρερ στη διοργάνωση, μόνο πίσω από τον συμπαίκτη του Κιλιάν Μπαπέ. Από πλευράς του, ο τεχνικός των «Atlas Lions» ανέλαβε την ομάδα πριν μόλις τρεις μήνες πριν τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την οδήγησε σε ένα ιστορικό επίτευγμα: τα ημιτελικά ενός Μουντιάλ. Οι δυο τους υπήρξαν συμπαίκτες πριν από 15 χρόνια στη Γαλλία.

Όλα ξεκίνησαν το 2005. Τότε η Γκρενόμπλ ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Γαλλίας αποφάσισε να κάνει τον Ζιρού το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο. Ωστόσο, για μιάμιση σεζόν δεν υπολογιζόταν κι έτσι δόθηκε δανεικός στην Ίστρ. Εκεί πήρε λεπτά συμμετοχής και έβαλε 14 γκολ γεγονός που έκανε την Γκρενόμπλ να τον συνυπολογίσει για την pre-season προετοιμασίας της τη σεζόν 2008/09 όταν τη φανέλα της φόρεσε και ο Ουαλίντ Ρεγκράγκι.

I love this photo of Morocco coach, Walid Regragui, and France striker, Olivier Giroud, training with Grenoble back in 2007 - 15 years ago and they've both come so far since then pic.twitter.com/x6Gq0Gq6ul