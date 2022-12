Η Γαλλία βρίσκεται απέναντι στο τελευταίο εμπόδιο πριν από τον back-to-back τελικό Μουντιάλ, το Μαρόκο ενώπιον ενός ακόμα ραντεβού με την ιστορία. Το Gazzetta παρουσιάζει τα προφίλ των δύο ημιφιναλίστ.

Αν δεν σε λένε Σαμουέλ Ετό, αυτό το ζευγάρι απλά δεν μπορούσες να το προβλέψεις. Όχι σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι αφ' ενός που ποτέ πριν δεν υπήρξε αφρικανική χώρα στους «4» ενός Μουντιάλ. Και είναι αφ' ετέρου το ότι σε αυτή του μεριά του ταμπλό, δέσποζαν βαριά χαρτιά όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Αγγλία.

Ο δεύτερος φιναλίστ του τελικού, όμως, θα κριθεί από τη «μάχη» του Μαρόκου με τη Γαλλία (14/12, 21:00). Ναι, το Μαρόκο απέχει ένα σκαλί από τον μεγάλο τελικό, αλλά βρίσκει απέναντι του την υπερασπιζόμενη πρωταθλήτρια που έχει καρφωμένο το βλέμμα της στο δεύτερο σερί τρόπαιο και τη διατήρηση των σκήπτρων.

Γαλλία - Μαρόκο, λοιπόν. Για πέμπτη φορά στην ιστορία τους, αλλά για πρώτη σε επίσημο παιχνίδι. Η πανίσχυρη παρέα του Κιλιάν Μπαπέ που σκοράρει κατά ρυπάς, απέναντι στη μεγάλη έκπληξη που παρουσίασε ο άσημος στο ευρύ κοινό, Γουαλίντ Ρεγκραγκί και κάνει περήφανη την Καζαμπλάνκα, το Μαρακές, όλη την Αφρική και όλες τις κοινότητες Μαροκινών ανά τον κόσμο.

Πώς μπορούν, πλέον, να σταματήσουν και τους Μπλε; Πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να πάρει η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν το εισιτήριο; Το Gazzetta παρουσιάζει τα προφίλ των ημιφιναλίστ που διεκδικούν τη θέση του αντιπάλου της Αργεντινής/Κροατίας στην «αρένα» του Lusail Stadium.

Η «μετωπική» σύγκρουση Γαλλίας και Μαρόκου στο φετινό Μουντιάλ

Το less is more της Γαλλίας που ανέκτησε τη γοητεία της