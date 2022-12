Ο μικρούλης γιος του Μπόνο έκλεψε την παράσταση στη μικτή ζώνη μετά το Μαρόκο-Πορτογαλία χαρίζοντας ένα από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα, καθώς πέρασε το μικρόφωνο της FIFA για παγωτό χωνάκι.

Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο Γιασίν Μπόνο είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για το Μαρόκο στην ξέφρενη πορεία του ως τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Εκτός αυτού, την παράσταση κλέβει ο Μπόνο junior!

Ο μικρούλης του κίπερ της Σεβίλλης έκανε show παίζοντας με τον μπαμπά του στο χορτάρι του «Al Thumama Stadium» έπειτα από την πρόκριση επί της Πορτογαλίας, αλλά το αποκορύφωμα ακολούθησε στη μικτή ζώνη. Εκεί, συμμετείχε κι αυτός στη συνέντευξη όντας στην αγκαλιά του μπαμπά του, όταν αντίκρισε το εντυπωσιακό μοβ μικρόφωνο των δημοσιογράφων της FIFA. Νομίζοντας πως ήταν ένα νόστιμο παγωτό, πλησίασε και το έγλειψε, προκαλώντας τα γέλια του μπαμπά Μπόνο.

Το ένοχο βλέμμα του μικρού ήταν όλα τα λεφτά!

Yassine Bounou's son thinking the 🎤 to be 🍦 is supremely adorable! ❤️ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YTorvQwDvM