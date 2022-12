Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, μπορεί να καυχιέται ότι συνέβαλε στην εντυπωσιακή πορεία του Μαρόκου στο Μουντιάλ του Κατάρ, αφού ο προπονητής της ομάδας Ουαλίντ Ρεγκραγκί παρακολουθούσε σεμινάριο τακτικής του κόουτς των «Gunners».

Το Μαρόκο έχει ήδη γράψει ιστορία στο Κατάρ, ανεξάρτητα από το τί θα συμβεί στην αναμέτρηση κόντρα στην πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία. Η ομάδα του Ουαλίντ Ρεγκραγκί έγινε η πρώτη της αφρικανικής ηπείρου που φτάνει σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι επίσης η πρώτη αραβική ομάδα από μια χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία που φτάνει στην τελευταία τετράδα της διοργάνωσης. Μάλιστα το «ταξίδι» της ως εδώ, έγινε από δύσκολο δρόμο.

Τα «λιοντάρια του Άτλαντα» κλήθηκαν να βγουν από ένα πολύ δύσκολο όμιλο με τη δευτεραθλήτρια κόσμου το 2018 Κροατία, το Βέλγιο και τον Καναδά Στη συνέχεια βρέθηκε στο διάβα της η Ισπανία και η Πορτογαλία! Πριν από την έναρξη της διοργάνωσης το Μαρόκο ήταν την 22η θέση στον κόσμο και η πορεία του στο Κατάρ φαινόταν σχεδόν αδύνατη. Τώρα, όμως, είναι μια απτή πραγματικότητα. Ο Μικέλ Αρτέτα, ο προπονητής της -πρωτοπόρου στην Premier League- Άρσεναλ παίζει τον ρόλο του συμβάλλοντας σε μικρό βαθμό στην πορεία του Μαρόκου ως (τουλάχιστον) τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο κόουτς - αποκάλυψη του Μουντιάλ, Ουαλίντ Ρεγκραγκί παρακολούθησε ένα σεμινάριο τακτικής που παρουσίασε ο Αρτέτα, στο οποίο ο προπονητής των Gunners ανέλυσε το τακτικό masterclass της ομάδας του εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας του 2020. Εκείνη την ημέρα οι Gunners επικράτησαν με 2-0 και τελικά κέρδισαν το τρόπαιο εβδομάδες αργότερα εναντίον της Τσέλσι.

Ένας χρήστης του Twitter το «Eurofoot» μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας κλήσης, στην οποία συμμετείχαν οι Αρτέτα, Ρεγκραγκ και πλήθος άλλων προπονητών συμπεριλαμβανομένου του Μοσιμάνε Πίτσο (προπονητής της Αλ Αχλί). Στη συνέχεια εξήγησε πως: «Αυτός είναι ο προπονητής του Μαρόκου Ουαλίντ Ρεγκράγκι, που παρακολουθεί ένα σεμινάριο τακτικής από τον Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος έδειξε τις ιδέες του στον [ημιτελικό] του Κυπέλλου Αγγλίας εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι. «Πρόκειται για ένα άτομο με διάθεση για μάθηση και πρόοδο. Μόλις 1 χρόνο μετά, βρίσκεται στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δούλεψε τόσο σκληρά».

