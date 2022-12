Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτηση του στα Social Media αποθέωσε τον αρχηγό της Αργεντινής Λιονέλ Μέσι για τη μαγική του εμφάνιση κόντρα στην Κροατία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι... δηλωμένος υποστηρικτής της εθνικής ομάδας της Αργεντινής και τη Δευτέρα (12/12) είχε στείλει το μήνυμα του για τον ημιτελικό με την Κροατία. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μα ανάρτηση του στο Twitter αποθέωσε τον αρχηγός της Αλμπισελέστε για τη μαγική εμφάνιση που έκανε κόντρα στη Χρβάτσκα.

«Ο Μέσι κάνει το παιχνίδι της ζωής του», ανεφέρε στην ανάρτηση του ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Messi is having the time of his life out there!