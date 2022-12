Με ιδιαίτερο τρόπο εξέφρασε τη χαρά του ένας Αργεντίνος οπαδός ο οποίος στο γκολ του Μέσι στον ημιτελικό απέναντι στην Κροατία πέταξε το... παιδί του στον αέρα.

Ο Μέσι άνοιξε το σκορ με πέναλτι στον ημιτελικό απέναντι στην Κροατία και έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς στους συμπατριώτες τους. Ένας συγκεκριμένος φίλαθλος της Αλμπισελέστε όμως πέταξε από τη χαρά του. Για την ακρίβεια, από τη χαρά του πέταξε το... παιδί του στον αέρα, σε μια κάπως ακραία έκφραση ενθουσιασμού.

Argentina scored and he just lobbed his kid into the air 🤣pic.twitter.com/PvwFA1A7NK