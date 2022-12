Σύμφωνα με την πορτογαλική Correio da Manha ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την εθνική Πορτογαλίας πριν από το Euro 2024.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν... τραγική φιγούρα μετά τον «σκληρό» αποκλεισμό της Πορτογαλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ κόντρα στο Μαρόκο, όμως φαίνεται πως αυτό δεν ήταν το «last dance» του CR7 με το εθνόσημο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της πορτογαλικής Correio da Manha ο 37χρονος σούπερ σταρ δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την εθνική του ομάδα και σκοπεύει να συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι το Euro 2024. Θυμίζουμε πως η αδελφή του Πορτογάλου άφησε να εννοηθεί πως ο Κριστιάνο θα βρίσκεται και το Μουντιάλ του 2026 σε ηλικία 41 ετών.

🚨🚨 Cristiano Ronaldo is NOT going to retire from the Portugal national side now.



He believes he can be useful to his country at least until EURO 2024.



(Source: Correio da Manhã) pic.twitter.com/RrZ06EUKb9