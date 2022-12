Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής A Bola ο Φερνάντο Σάντος αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση.

Σε διαζύγιο οδηγούνται η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας και ο Φερνάντο Σάντος. Ο πολύπειρος τεχνικός είχε πει μετά τον αποκλεισμό της εθνικής τους από το Μουντιάλ, κόντρα στο Μαρόκο, πως θα συζητήσει για το μέλλον του με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Α Bola οι δυο πλευρές θα λύσουν τη συνεργασία τους.

Tο ρεπορτάζ των Πορτογάλων αναφέρει πως το «διαζύγιο» θα είναι... κοινή συναινέσει, καθώς θεωρείται από όλους η μοναδική λύση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά και οι ανακοινώσεις.

O άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της Ελλάδας έγραψε ιστορία στον πάγκο της εθνικής του ομάδας, την οποία ανέλαβε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Με τη χώρα του κατέκτησε τόσο το Euro του 2016 όσο και το Nations League το 2019. Σε 109 ματς είχε απολογισμό 68 νίκες, 21 ισοπαλίες και 20 ήττες.

Θυμίζουμε πως για τη διαδοχή του Φερνάντο Σάντος έχει γραφτεί η περίπτωση του Ζοσέ Μουρίνιο.

BREAKING: Fernando Santos will be leaving his position as manager of Portugal.



as per, @abolapt pic.twitter.com/CaZcxsiJ4y