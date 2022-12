Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μια φωτογραφία που δείχνει πως μέλος της Ολλανδίας πέταξε από τον πάγκο των Οράνιε στυλό με στόχο το κεφάλι του Μολίνα.

Ο προημιτελικός της Αργεντινής με την Ολλανδία ήταν ένα θρίλερ με μπόλικη... ένταση. Εκτός από το αγωνιστικό σκέλος που οι Οράνιε ισοφάρισαν στο 90+10' και η Αλμπισελέστε πήρε την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι, η κατάσταση ξέφυγε και μεταξύ των παικτών.

Η φάση που... ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το φάουλ του Λεάντρο Παρέδες στον Κόντι Γκάκπο και η κίνηση του Αργεντινού χαφ να κλωτσήσει τη μπάλα προς τον πάγκο των Ολλανδών. Από μια εικόνα που έγινε viral στα Social Media φαίνεται πως ο σκόρερ του πρώτου γκολ, Ναουέλ Μολίνα, παρά λίγο να χτυπηθεί στο κεφάλι από ένα στυλό που προήλθε από τον πάγκο των Οράνιε.

BTW to add more to this... someone from the Dutch bench threw a pen at Nahuel Molina. Being reported that this is not a fake.

[@AtaqueFutbolero] pic.twitter.com/K7neztEcXb