Σε συνέντευξη του ο εμβληματικός Ρονάλντο Ναζάριο Ντε Λίμα αναφέρθηκε στον μέλλον της τεχνικής ηγεσίας της Βραζιλίας και εξέφρασε την επιθυμία του να δει ένα... πρωτοκλασάτο όνομα όπως οι Μουρίνιο, Αντσελότι και Γκουαρδιόλα.

H Βραζιλία δεν κατάφερε να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Κροατίας, έχασε στη διαδικασία των πέναλτι και έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ από τη φάση των «8». Η Ομοσπονδία των Βραζιλιάνων πλέον αναζητεί τον διάδοχο του Τίτε, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Σελεσάο.

Ο θρυλικός Ρονάλντο Ναζάριο Ντε Λίμα παραχώρησε συνέντευξη στη «Mundo Deportivo» και έθεσε ψηλά τον πήχη για τον νέο τεχνικό της εθνικής ομάδας της χώρας του καφέ, καθώ θα ήθελε έναν εκ των Πεπ Γκουαρδιόλα, Ζοσέ Μουρίνιο και Κάρλο Αντσελότι.

«Θα ήθελα να δω κάποιον εκ των Γκουαρδιόλα, Αντσελότι ή Μουρίνιο να προπονούν την Βραζιλία. Δεν είμαι όμως εγώ εκείνος που επιλέγει, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Αυτά τα ονόματα είδαν το φως της δημοσιότητας στην Βραζιλία αλλά δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα στο να έχουμε ξένο προπονητή στην εθνική μας ομάδα», ανέφερε το «Φαινόμενο» και στη συνέχεια μίλησε για τον αποκλεισμό της Σελεσάο.

