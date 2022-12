Λίγα 24ωρα μετά τον ξαφνικό θάνατο του Αμερικανού δημοσιογράφου, Γκραντ Γουόλ, ένας φωτορεπόρτερ από το Κατάρ έχασε επίσης τη ζωή του καθώς κάλυπτε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο θάνατος του δημοσιογράφου Γκραντ Γουόλ έπειτα από καρδιακό επεισόδιο στις εξέδρες του «Lusail Stadium» σόκαρε την αθλητική κοινότητα και προκάλεσε πολλά ερωτηματικά για τα αίτιά του, λόγω των απειλών για τη ζωή του που δεχόταν το προηγούμενο διάστημα όπως δήλωσε ο αδερφός του. Αυτή, όμως, δεν ήταν η μόνη απώλεια δημοσιογράφου τις τελευταίες ώρες, καθώς ένας Καταριανός φωτορεπόρτερ έχασε εξίσου αιφνίδια τη ζωή του δύο 24ωρα αργότερα.

Ο Καλίντ Αλ-Μισλάμ, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού του Κατάρ Al Kass TV, κάλυπτε το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή εν ώρα καθήκοντος, δίχως ως τώρα να έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό του.

Θυμίζεται ότι ο Γκραντ Γουόλ ήταν ο ίδιος δημοσιογράφος που του απαγορεύτηκε η είσοδος στο γήπεδο επειδή φορούσε t-shirt με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

A second journalist dies in Qatar whilst covering the #WorldCup. Photojournalist Khalid al-Misslam from Qatari news channel Al Kass TV passed away on Saturday; a day before that, US soccer journalist Grant Wahl, 48, collapsed at the match between Argentina and the Netherlands. pic.twitter.com/yy7tXdQl8B